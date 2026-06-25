Pronostic Équateur Allemagne : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Pronostic Équateur Allemagne : analyse complète, cotes, et notre pari recommandé sur la victoire de l’Allemagne ou moins de 2,5 buts pour ce match de Coupe du Monde 2026.

Informations clés L’Allemagne reste sur 5 victoires consécutives, 17 buts marqués.

L’Équateur n’a pas marqué lors de ses deux derniers matchs de groupe.

Match décisif pour l’Équateur, déjà qualifiée pour l’Allemagne.

Aucune confrontation récente entre les deux sélections.

Le pari « Moins de 2,5 buts » coté à 1.82 est suggéré en bonus.

Infos du match Stade New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ, USA) — capacité 80 663 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Équateur Sebastian Beccacece Entraîneur Allemagne Julian Nagelsmann

L’enjeu principal de cette dernière journée du groupe E concerne surtout l’Équateur, contraint à l’exploit pour espérer poursuivre sa route en Coupe du monde 2026. Avec seulement un point récolté après un nul décevant contre Curaçao (0-0) et une défaite face à la Côte d’Ivoire (0-1), la Tri doit impérativement s’imposer contre une Allemagne qui a déjà validé sa qualification pour la phase à élimination directe. La sélection de Sebastián Beccacece se présente avec une défense solide mais une attaque en panne, alors que l’Allemagne, portée par Deniz Undav et Kai Havertz, reste sur une impressionnante série de cinq victoires et aborde ce match sans pression comptable, Julian Nagelsmann pouvant faire tourner son effectif au New York New Jersey Stadium.

Pour en savoir plus sur les enjeux autour des joueurs allemands, notamment le rôle de Jamal Musiala dans cette sélection, retrouvez notre analyse sur Jamal Musiala lors de la Coupe du monde 2026.

Le contexte du match : Équateur – Allemagne

L’Allemagne arrive en pleine confiance, l’Équateur dos au mur

Forme récente de l’Équateur

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Équateur 0-0 Curaçao D 14/06/2026 Côte d’Ivoire 1-0 Équateur L 07/06/2026 Équateur 3-0 Guatemala W 31/05/2026 Équateur 2-1 Arabie saoudite W 31/03/2026 Pays-Bas 1-1 Équateur D

L’Équateur peine à convertir ses occasions, comme en témoignent ses deux derniers matchs de groupe sans marquer (0-0 contre Curaçao, 0-1 face à la Côte d’Ivoire). Les hommes de Beccacece avaient pourtant affiché une dynamique positive lors des amicaux de préparation, avec deux victoires convaincantes contre le Guatemala (3-0) et l’Arabie saoudite (2-1). Défensivement, la Tri a affiché une certaine rigueur (2 clean sheets sur les cinq derniers matchs), mais les difficultés offensives persistent : Enner Valencia et Moisés Caicedo n’ont pas encore réussi à débloquer la situation dans ce tournoi. L’obligation de l’emporter face à une Allemagne déjà qualifiée change la donne, mais la pression pourrait aussi peser sur la justesse technique équatorienne.

Forme récente de l’Allemagne

Date Domicile Score Extérieur Résultat 20/06/2026 Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire W 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao W 06/06/2026 États-Unis 1-2 Allemagne W 31/05/2026 Allemagne 4-0 Finlande W 30/03/2026 Allemagne 2-1 Ghana W

L’Allemagne aborde cette rencontre forte d’une série de cinq succès consécutifs, dont des victoires spectaculaires comme le 7-1 infligé à Curaçao et le 4-0 face à la Finlande. Deniz Undav s’est distingué avec un doublé décisif contre la Côte d’Ivoire, tandis que Kai Havertz apporte sa créativité au milieu. Offensivement, la Mannschaft n’a jamais été muette sur la période, et chaque match s’est conclu avec plus de 2,5 buts inscrits. Défensivement, un seul clean sheet sur les cinq derniers matchs laisse entrevoir une marge d’amélioration, mais la supériorité technique et la profondeur d’effectif permettent à Julian Nagelsmann d’aborder ce match avec sérénité, quitte à faire tourner l’équipe.

Pour un aperçu des autres surprises et performances marquantes du tournoi, découvrez comment l’Afrique du Sud affrontera le Canada en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Historique des confrontations

Équateur – Allemagne : ces deux équipes ne se sont pas affrontées lors des cinq dernières années en compétition officielle ou amicale. Ce duel s’annonce donc inédit dans ce contexte de la Coupe du monde 2026.

Notre pronostic pour Équateur – Allemagne

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► Le pari « Allemagne vainqueur » est coté à 1,48, soit une probabilité implicite d’environ 68 %. Cette estimation est confortée par la série en cours des Allemands (5 victoires consécutives, 17 buts inscrits sur la période) et leur capacité à marquer lors de chaque rencontre. L’Équateur, de son côté, reste sur deux matchs sans trouver le chemin des filets et a montré ses limites dans la finition. Toutefois, la solidité défensive équatorienne (2 clean sheets sur 5 matchs) et l’absence d’enjeu pour l’Allemagne pourraient ouvrir la porte à un scénario plus fermé si la Mannschaft choisit de ménager ses titulaires.

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Le pari bonus sur le match

Le pari « Moins de 2,5 buts dans le match » est coté à 1.82. Ce choix s’appuie sur la difficulté récente de l’Équateur à marquer (aucun but en phase de poule jusqu’ici) et sur la possibilité que l’Allemagne, déjà qualifiée, fasse tourner son effectif. Deux des cinq derniers matchs de l’Équateur sont restés sous les 2,5 buts, ce qui peut renforcer cette tendance.

Comme toujours, rien n’est jamais acquis en matière de pari sportif, surtout dans un contexte de dernier match de poules où la gestion d’effectif et la pression peuvent réserver des surprises. Pour ce Équateur – Allemagne, l’analyse des cotes et des dynamiques récentes oriente logiquement vers la victoire de la Mannschaft, avec le pari bonus sur un match potentiellement fermé.

Sur quelle chaîne regarder le match Équateur - Allemagne ?