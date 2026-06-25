Jamal Musiala, dans ses bulles

À 23 ans, Jamal Musiala a publié deux bandes dessinées à portée autobiographiques le 23 mars dernier. Si cette passion pour la littérature jeunesse paraît inattendue, le natif de Stuttgart a en vérité dévoilé un projet qui lui ressemble.

Jules César, Saint-Augustin, Michel de Montaigne… Nombreux sont les bonshommes qui se sont lancés dans la périlleuse aventure intime de l’autobiographie. Modernisé par ce bon vieux Jean-Jacques Rousseau, ce genre littéraire (aussi controversé soit-il) tente tout le monde, des scientifiques aux politiciens en passant par les artistes, jusqu’à s’ancrer comme une étape incontournable dans la vie des champions du ballon rond. Si Jamal Musiala ne semble alors qu’avoir suivi la lignée de Zlatan Ibrahimović, d’Andrés Iniesta ou encore de Kylian Mbappé, ses projets illustrés se démarquent par la simplicité à travers laquelle l’international allemand se livre. My Football Adventure Begins et My Star At Bayern, ce sont deux bandes dessinées bourrées de sincérité et d’anecdotes loufoques plus excitantes à dévorer que les bizarreries de ce cher Rousseau.

Embed x.com

Faire sortir la jeunesse des cases

Ces deux BD naissent d’une collaboration entre le milieu offensif du Bayern Munich et Julien Wolff, journaliste sportif de Welt, quotidien sportif allemand. « J’ai reçu un mail de la maison d’édition Oetinger qui m’a sollicité pour me parler de ce projet, et comme je suis un fan de foot, j’ai répondu que je serais très heureux d’illustrer ces livres, explique Berat Pekmezci, illustrateur des œuvres en question. J’ai donc reçu le script rédigé par Jamal et par Julien. Jamal a parlé de sa vie à Julien, celui-ci s’est occupé de la rédaction de l’histoire. » Ce collectionneur de maillots expose que ces BD sont destinées à la jeunesse, y compris aux enfants ayant des difficultés de lecture : les épisodes de la vie de l’ancienne promesse de Chelsea sont présentés en gros caractères et en courts paragraphes.

Chaque illustration est inspirée d’images réelles, de souvenirs. Je me suis senti connecté à son histoire à travers ces photos. Berat Pekmezci, illustrateur des BD de Musiala

Pour se raconter, pas question pour Jamal de s’éloigner de la réalité. Pekmezci se remémore : « On m’a envoyé des photos d’enfance, de sa maison, de ses voisins et des endroits importants de ses premières années. Je me suis appuyé sur cela pour illustrer l’œuvre. Chaque illustration est inspirée d’images réelles, de souvenirs. Je me suis senti connecté à son histoire à travers ces photos. »

C’est notamment de cette manière qu’il a dessiné l’un des épisodes les plus marquants de My Football Adventure Begins. À 7 ans, le petit Jamal quitte l’Allemagne pour Southampton avec sa famille, pendant que sa mère poursuit ses études. Nouveau pays, nouvel appart, et luxe ultime pour un môme : un jardin. Sauf qu’un jour, en plein five improvisé contre lui-même, un renard surgit des buissons. Fascination immédiate, puis panique totale. Le petit Jamal, qui ne connaissait l’animal que par la télé, a les chocottes toute la nuit et annonce à sa mère qu’il ne jouera plus dehors. Elle le rassure, et heureusement, le tout jeune footeux peut de nouveau taper dans le cuir. Quelque part, les BD de la coqueluche bavaroise lui ressemblent : accessibles et pleines de vie.

Un livre à son image

L’illustrateur turc revient sur le véritable point de départ de ces jolies lectures : la passion du sextuple champion d’Allemagne pour les bulles et les cases de couleur, qui ne date pas d’hier. « Jamal adore les bandes dessinées et les mangas, j’ai pu immédiatement exprimer mon propre style, dépeint ce supporter de Fenerbahçe. Pour ce genre de projets, on choisit l’illustrateur par rapport à son style, le mien s’inspire de ce qui se fait en Europe, au Japon et aux États-Unis. Il a grandi le nez fourré dans tout cela, et a adoré le rendu final. »

Finalement, ces œuvres jeunesse dessinent l’Allemand longiligne comme un jeune homme à la croisée du banal et de l’exceptionnel. Des types fans de Wemby et de Stephen Curry, férus de mangas et de bandes dessinées, ça n’a rien de déroutant. En revanche, qu’une promesse du foot mondial se lance dans une autobiographie destinée à la jeunesse en suivant ses influences, voilà qui dit quelque chose de plus rare : la volonté de construire son récit non pas comme celui d’une star inaccessible, mais comme celui d’un gamin de son époque, avec ses obsessions pop, ses références mondialisées et ses rêves devenus démesurés.

« Je sais qu’il est très occupé mais j’aurais aimé le rencontrer. S’il y a un troisième opus, j’aimerais que cela se fasse. S’il est champion du monde, par exemple ! » se marre Berat Pekmezci. La cinquième étoile viendra peut-être, ou pas. Au fond, l’essentiel n’est pas là. Le Munichois a cette capacité de cultiver des bulles d’air, loin du vacarme du très haut niveau : une manière, peut-être, de ne pas laisser le prodige dévorer complètement le garçon. Parce qu’avant d’être une machine à casser des reins, le crack Jamal Musiala reste Jamal, un gosse qui aime encore s’émerveiller devant des cases colorées et des histoires trépidantes.

Un mystère nommé Müller