Joaquín Panichelli sait déjà quel sera son futur métier après la fin de sa carrière

Une reconversion toute trouvée. Alors qu’il n’a toujours pas retrouvé le chemin des terrains après sa rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec l’Argentine, Joaquín Panichelli anime depuis quelques jours des lives sur la plateforme Kick. L’attaquant de 23 ans a ainsi confié à ses viewers sa passion pour l’Histoire et sa volonté de devenir professeur.

Professeur Joaquín

Toujours en phase de réeducation, Panichelli garde donc le contact avec ses fans via des lives afin de « pouvoir partager mon quotidien, l’évolution de ma blessure et aussi pour pouvoir discuter avec les gens », comme il l’a expliqué. Au cours de l’un d’entre eux il a donc partagé avec son public sa passion de l’histoire et confié vouloir passer des diplômes pour devenir professeur : « Maintenant que quelques années ont passé, je suis vraiment intéressé par un diplôme pour enseigner l’histoire. J’adorerais être professeur d’histoire. J’aimerais beaucoup exercer ce métier, mais c’est surtout le processus d’apprentissage qui m’attire ».

Parfait pour faire passer le temps avant d’être parfaitement remis.

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