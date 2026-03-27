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Strasbourg a perdu son meilleur élément cette nuit

AR
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Strasbourg a perdu son meilleur élément cette nuit

Sa blessure ne fait les affaires de personne. Convoqué avec l’Argentine pour préparer la Coupe du monde 2026, Joaquín Panichelli a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. À quelques heures d’affronter la Mauritanie en match amical, le Strasbourgeois s’est blessé lors du dernier entraînement.

Fin du rêve

Sélectionné pour la première fois en novembre 2025, l’Argentin a quitté le terrain en larmes. Même si le staff médical de l’Albiceleste espérait une blessure moins grave, le média TyC Sports révèle que le diagnostic du genou met fin à son espoir de jouer le Mondial cet été.

Un énorme coup dur pour son club et sa sélection, d’autant que Panichelli avait déjà connu les ligaments croisés avec Alavés en 2024. Gary O’Neil devra terminer son sprint final sans son meilleur atout offensif : avec 20 réalisations en 39 matchs, c’est un coup de massue pour Strasbourg, toujours engagé en C4 et en demi-finales de Coupe de France.

Lionel Messi, ça suffit pour ramener la coupe à la maison.

Joaquín Panichelli a un rêve pour la suite de sa carrière

AR

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