- Serie A
- J34
- Bologne-AS Rome (0-2)
La Roma déguste Bologne
Bologne 0-2 AS Rome
Buts : Malen (7e) et El-Aynaoui (45e+1)
La Louve a encore les crocs. Victorieuse à Bologne grâce au duo Donyell Malen – Neil El-Aynaoui, buteurs et passeurs, l’AS Rome recolle à deux points de la Juventus, quatrième de Serie A (0-2). Un succès construit dès les premiers instants de la partie sur une première ouverture de l’ancien Lensois vers son avant-centre néerlandais, efficace (0-1, 7e).
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Même acteurs, mais cette fois avec les rôles inversés : Malen au centre et El-Aynaoui à la conclusion à bout portant à l’issue d’un contre rondement mené (0-2, 45e+1). Mené de deux buts à la pause, Bologne ne trouvera pas la solution et lâche du lest dans une course à l’Europe dans laquelle la Roma nourrit encore de grandes ambitions avec l’espoir d’aller chercher la Ligue des champions.
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TB