Bellingham titulaire à la Coupe du monde ? La réponse de Tuchel

L’abolition des privilèges. Être titulaire indiscutable avec le Real Madrid ne signifie pas avoir sa place assurée dans le onze avec l’Angleterre. En tout cas, c’est bien ce que pense Thomas Tuchel sur le cas Bellingham : « Il devra se battre pour sa place. Il sait qu’il est l’un des titulaires, mais nous avons 14 ou 15 titulaires potentiels. Les rôles peuvent toujours changer. »

« Il a l’air en pleine forme »

Si la place de titulaire du joueur de 22 ans est en danger, il se pourrait que Morgan Rogers en soit la raison. En tout cas, le milieu d’Aston Villa a joué huit matchs de qualification à la Coupe du monde au poste de Bellingham, quand ce dernier en a pris part à seulement quatre.

Aussi, le milieu du Real a été blessé et a loupé neuf rencontres en 2026 pour cause de blessure aux ischio-jambiers, ce qui a tronqué sa fin de saison. Cependant, Thomas Tuchel a rassuré quant à la situation physique de l’Anglais : « Il a l’air en forme à l’entraînement, a salué la tacticien Allemand. Je pense qu’il est actuellement dans une période idéale, car il a pu se reposer et il a vraiment envie de revenir sur le terrain. »

Avoir un titre des Beatles à son nom, ça n’assure pas une place dans le onze. À méditer.

La belle preuve de confiance de Tuchel envers Rice