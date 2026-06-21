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L'Angleterre enregistre un retour de taille

LB
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L'Angleterre enregistre un retour de taille

Plus de peur que de mal. Sorti à la 72e minute lors du match face à la Croatie en se tenant l’ischio-jambier, Declan Rice était annoncé incertain pour affronter le Ghana ce mardi. Néanmoins, selon Flashscore, lors du voyage des Three Lions vers Boston, le milieu de terrain d’Arsenal a tenu à rassurer les supporters sur son état de santé.

Bukayo Saka également disponible

Face aux supporters, le numéro 4 de l’Angleterre a déclaré qu’il était prêt à jouer rapporte Flashscore : « Oui, je suis prêt. Je suis en pleine forme et impatient de jouer. Je pense que c’était une décision intelligente. Je ressentais une légère douleur nerveuse à l’ischio-jambier, que je gérais depuis Noël avec Arsenal depuis très longtemps. Évidemment, peu de gens étaient au courant, tout cela se passait en interne. »

Le joueur de 27 ans a également donné des nouvelles de Bukayo Saka, toujours handicapé par une blessure au tendon d’Achille : « On a très bien géré sa situation. Avec tout le football qu’il a joué, je l’ai vu à Arsenal avec ce problème au tendon d’Achille. Je pense qu’on le gère de la bonne manière. Il ne faut pas le relancer trop vite et prendre le risque de l’aggraver. » Sur le banc au coup d’envoi lors du premier match des Three Lions, Thomas Tuchel l’a lancé à la 72e minute. Un pari gagnant puisque la pépite d’Arsenal a délivré une passe décisive pour Marcus Rashford dix minutes plus tard.

Le ton est donné.

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LB

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