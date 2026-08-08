Luis Fernandez se paie Michel Denisot

Le clash des anciens. Dans une publication postée sur X, le média Un truc de foot a raconté le feuilleton David Trezeguet lors du mercato 1995. Parti à Monaco cette année-là, le champion du monde 1998 racontait alors son transfert avorté au PSG : « Je souhaitais que le club mette à disposition un appartement pour ma famille et moi mais les dirigeants Denisot et Moutier n’ont pas voulu. Le coach Fernandez par contre était chaud. » Mis en cause par cette déclaration, Michel Denisot, président du PSG à cette époque, a répondu « C’est totalement faux. »

« Tu as aussi refusé Roberto Carlos et Laurent Blanc »

Entraîneur de cette période dorée du PSG, Luis Fernandez a lui aussi raconté sa version des faits sur son compte Instagram vendredi soir, dénonçant le mensonge de son ancien patron. « Mon cher Michel Denisot dans la vie faut assumer ses choix. On fait tous des erreurs, moi le premier, mais concernant ce cher David Trezeguet, tu as effectivement refusé son recrutement. Et pour la petite histoire, mon ami Jean Tigana m’a appelé pour me demander ce que j’en pensais et je lui ai vivement recommandé pour l’AS Monaco et on connaît tous le succès qu’il a eu ensuite ! Tu as aussi refusé Roberto Carlos et Laurent Blanc. Bref quand on fait des choix on les assume ! Bise président #luisattaquetoujours »

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Trezeguet au PSG, ça aurait eu de la gueule.

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