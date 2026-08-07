Un champion d’Italie fait ses adieux à Milan

Encore un pilier de l’ère Pioli qui s’en va. Plaque tournante des Rossoneri ayant remporté le Scudetto en 2022, la suite aura été moins flatteuse. Des blessures au genou, des prêts anecdotiques à Marseille et au Dinamo Zagreb, et une envie de prouver quoi qu’il arrive. Absent de la dernière Coupe du monde à son grand désarroi, le milieu algérien se voit contraint de prendre un nouveau départ. Alors que son bail se terminait à l’été 2027, Ismaël Bennacer a annoncé sa résiliation de contrat avec l’AC Milan.

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Bennacer tout près de Nasser

Cette soirée marque la fin de cinq années, pleines de hauts et de bas, sur lesquelles il est revenu dans un communiqué : « L’année dernière, je vous disais au revoir sans imaginer que ces mots prendraient finalement la forme d’un adieu. Rien ne pourra effacer les souvenirs construits ici pendant plus de cinq ans. J’ai porté ce maillot avec fierté, passion et détermination, aux côtés de coéquipiers formidables et avec le soutien de supporters exceptionnels. Remporter le Scudetto avec ce maillot restera à jamais l’un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Jouer à San Siro, devant vous, était l’un des plus grands honneurs. »

Sitôt parti, on connaîtrait déjà le nouveau club du champion d’Afrique 2019. Plusieurs médias francophones affirment que les Qataris d’Al-Gharafa devraient l’attirer dans ses rangs, là où il s’entraînait depuis plusieurs jours. Un club ayant l’habitude d’accueillir d’ancien milanais, à l’image de Marcel Desailly vingt ans plus tôt.

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