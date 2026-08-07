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Un ancien du FC Barcelone change de Galaxy

AC
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Un ancien du FC Barcelone change de Galaxy

Un exode transatlantique de plus. L’ancien latéral droit du FC Barcelone Sergi Roberto est en passe de signer à 34 ans au LA Galaxy, selon le quotidien Marca. L’ancien international espagnol est sans club depuis la fin de son contrat à Côme, début juillet. Resté deux ans en Lombardie en tant que mentor au sein de la jeune équipe entraînée par Cesc Fàbregas, celui qui peut aussi jouer au milieu n’a jamais réussi à enchaîné à cause des blessures.

Une dernière aventure ?

Le bourreau du PSG lors de la remontada a accepté la proposition californienne. Pour ce qui devrait être sa dernière expérience en tant que joueur, Sergi Roberto retrouvera son ancien coéquipier du Barça, Riqui Puig, ainsi que Marco Reus.

C’est bien le seul qui ne rejoint pas Messi à Miami.

Marco Reus n’a rien perdu de son pied droit

AC

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