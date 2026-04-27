Marco Reus n’a rien perdu de son pied droit

À 36 ans, il en fait toujours 26. Marco Reus n’a pas perdu de sa superbe. Exilé à Los Angeles, passant sa fin de carrière entre la plage et le terrain du Los Angeles Galaxy, l’ancien joueur de Dortmund se régale en MLS. Ce dimanche, les siens affrontaient Salt Lake à domicile, au Dignity Health Sport Park. Un stade au nom parfait pour le joueur allemand qui s’est tant blessé durant sa carrière.

Marco la Reus-ta

À la 9e minute, Reus a l’occasion de tirer un coup franc axial. Le public le sait : il peut être clutch, comme on dit là-bas. Et ils ne se trompent pas, Reus envoie un ballon parfait dans la lucarne gauche, c’est 1-0. Avant la mi-temps, les Utahains reviennent au score, alors le stade s’inquiète. Heureusement pour les Galaxy, Reus enfile son costume de sauveur et marque sur penalty en fin de match : 2-1. Chapeau l’artiste.

Stunning free kick opener from Marco Reus and LA Galaxy! 🤩 pic.twitter.com/HruLZ2cVGJ — Major League Soccer (@MLS) April 26, 2026

Quelle ne fut pas la surprise de voir ce bon vieux Morgan Guilavogui du côté de Salt Lake.

Le golazo de Luis Suárez avec l’Inter Miami