Angers a enfin trouvé le remplaçant de Dujeux

Le jeu des chaises musicales continue en Ligue 1. Peu après l’officialisation de l’arrivée d’Alexandre Dujeux à Lorient, son ancien club Angers vient enfin d’annoncer celle de Stéphane Gilli sur son banc à partir de la saison prochaine. Le SCO avait annoncé le départ de Dujeux mercredi dernier et on attendait donc le nom de son successeur.

Gilli était lui aussi déjà entraîneur de la Ligue des talents cette année puisqu’il dirigeait le Paris FC avant d’être remplacé par Antoine Kombouaré. Vous suivez toujours ?

« Il connaît les exigences du haut niveau »

Ce dernier signe comme entraîneur principal du SCO pour deux saisons, jusqu’en 2028, et retrouve donc un banc quatre mois après avoir été débarqué du PFC qu’il avait fait monter dans l’élite à la fin de la saison 2024-2025.

« On va continuer le travail qui a été commencé depuis quelques années, notamment avec le staff précédent », a déclaré ce dernier, saluant le travail effectué par Alejandre Dujeux, dans le communiqué d’Angers publié mardi soir.

« Stéphane connaît les exigences du haut niveau et saura, nous en sommes convaincus, fédérer le groupe autour d’un projet de jeu ambitieux », a de son côté réagi Jérôme Negroni, président du Directoire du club angevin.

Il n’y a plus qu’à.

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