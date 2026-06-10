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Le drôle de cadeau de la ministre des Sports offert aux Bleus

TC
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Le drôle de cadeau de la ministre des Sports offert aux Bleus

Par la force des pierres ! Selon Le Canard Enchaîné, la ministre des Sports Marina Ferrari a offert des pierres aux joueurs de l’équipe de France. Non, pas de simples cailloux, mais des objets aux vertus spéciales qui porteront chance aux Bleus dans leur quête de troisième étoile.

« J’ai souhaité vous offrir à mon tour deux étoiles en pierre, l’une en jaspe bleu et l’autre en cristal de roche, a lancé la ministre lors de la visite d’Emmanuel Macron à Clairefontaine. Le jaspe bleu a des vertus dynamisantes et donne la force d’atteindre ses objectifs. Le cristal de roche réduit le stress et l’anxiété, augmente la confiance en soi et peut atténuer les douleurs musculaires. » Rien que ça.

Au bon souvenir du passé

La ministre des Sports est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à offrir ces deux pierres aux joueurs : « Lorsque, il y a plus de vingt ans maintenant, j’ai mené ma première campagne électorale, une supportrice m’avait donné une pierre de protection qui m’accompagne depuis. » Une transmission qui pourrait donc aider les Bleus à chasser le mauvais œil.

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TC

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