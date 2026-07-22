Rodri veut rejoindre le Real Madrid

Le transfert de l’été ? Né à Madrid il y a 30 ans, passé par les rangs de l’Atlético, Rodri est sur le point de rejoindre le Real. Après son titre de meilleur joueur du Mondial 2026, la pierre angulaire du sacre de la Roja est sur les tablettes des Merengues depuis de longs mois, mais ses performances estivales ont fini de convaincre les dirigeants madrilènes.

Le nouveau Toni Kroos

Selon L’Équipe, le milieu défensif, lui, ne cache plus son envie de rejoindre la Maison-Blanche, après sept ans passés à Manchester City. « Avoir joué à l’Atlético de Madrid ne m’empêche pas de jouer au Real. Tu ne peux pas renoncer aux meilleurs clubs du monde », avait-il déclaré publiquement en mars.

Malgré l’accord de Rodri donné à Enrique Riquelme lors de la campagne présidentielle du club, Florentino Pérez est bien décidé à faire l’un des gros coups de l’été. L’Espagnol viendrait remplacer Toni Kroos, lui aussi recruté après avoir remporté la Coupe du monde.

L’objectif est clairement d’éviter une nouvelle saison blanche.

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