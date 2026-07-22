Issa Diop rejoint un promu en Premier League

La tour de la town. Après un Mondial convaincant avec le Maroc, Issa Diop a décidé de quitter Fulham pour rejoindre Ipswich Town, tout juste promu en Premier League. À 29 piges, le défenseur central formé à Toulouse va découvrir son troisième club en Angleterre depuis son départ de la ville rose, après West Ham et donc Fulham.

Déjà la sixième recrue

Le grand gaillard d’1,94 mètre est déjà la sixième recrue des Tractors boys depuis le début de ce mercato avec, entre autres, les arrivées d’Emersonn ou de Chuba Akpom.

C’est d’ailleurs sur les réseaux sociaux que le club de l’est de l’Angleterre a annoncé l’arrivée de Diop : « Ipswich Town est fier d’annoncer la signature d’Issa Diop, en provenance de Fulham. Le défenseur central rejoint le club pour un montant non divulgué et signe un contrat valable jusqu’à l’été 2030. »

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Gare à ne pas faire l’ascenseur encore une fois.

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