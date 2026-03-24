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Mais que foutait Nigel Farage au stade d’Ipswich ?

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Mais que foutait Nigel Farage au stade d’Ipswich ?

Il aurait connu plus de succès à Millwall. En pleine campagne électorale dans le Suffolk, Nigel Farage, politicien anglais pro-Brexit d’extrême droite, s’est rendu à Portman Road, le stade d’Ipswich Town. Sa visite a mis dans l’embarras le club qui n’aurait pas été informé de l’arrivée du politicien, rapporte TWTD, un média consacré au club. Farage se serait inscrit pour une visite privée avec son équipe et aurait profité de l’occasion pour prendre quelques photos et faire un coup de com.

Sur X, se mettant dans la peau d’une nouvelle recrue, l’homme qui assurait en 2021 qu’il ne fallait pas mêler football et politique ironise : « Je ne me suis jamais trop mal débrouillé sur l’aile droite. »

Nigel fait rage

Les supporters des Tractor Boys sont vite montés au créneau sur les réseaux sociaux, dénonçant ce coup médiatique. « Le club doit prendre ses distances par rapport à ce triste épisode aussi rapidement et fermement que possible », écrit un supporter sur les réseaux quand un autre explique que « le fait de laisser une personnalité publique très en vue et controversée se prendre en photo au bord du terrain, un maillot à son nom dans les mains, devrait mettre la presse en alerte ». Le club, qui se bat pour être promu en Premier League et qui est d’habitude connu pour être le préféré d’Ed Sheeran, n’a pas encore communiqué sur l’affaire.

Est-ce que John Terry a lâché son like cette fois ?

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