S’abonner au mag
  • Jupiler Pro League
  • Play-off
  • J6
  • Anderlecht-Club Bruges (1-3)

Un chant antisémite lors du match Anderlecht-Club Bruges

EA
13 Réactions
Un chant antisémite lors du match Anderlecht-Club Bruges

On préfère quand ils se déguisent, tiens. Ce dimanche, le Club Bruges s’est imposé sur le terrain d’Anderlecht 1-3. À la 61e, alors que Chrístos Tzólis venait de marquer le 0-3 de ce Topper, des supporters de la Venise du Nord se sont mis à sauter et chanter en chœur. « Al wie niet springt is een jood » (« Qui ne saute pas est un juif » en VF) a été entendu dans le Lotto Park. Sur la vidéo, nous pouvons voir un drapeau des North Fanatics 2013, un groupe d’ultras censé avoir été dissous il y a deux ans.

En 2024, « NF13 » avait déclaré mettre fin à son activité. Certains de ses membres avaient été vus en train d’effectuer des saluts de Kühnen en réponse à une action antifasciste de supporters du Standard de Liège. « Par ce message, nous, North Fanatics 2013, souhaitons vous informer que nous arrêtons toutes les activités liées aux matchs du Club. C’est avec beaucoup de regrets que nous devons prendre cette décision. Le Club, sous la pression des médias, nous a forcés à le faire », communiquait alors le groupe. Visiblement, les North Fanatics ne sont plus là, mais leur drapeau et leurs idées véhiculent toujours…

Un mauvais souvenir pour Noa Lang.

Le Real Madrid évite la saison blanche

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes du PSG
  • C1
  • Demies
  • PSG-Bayern (5-4)
Les notes du PSG

Les notes du PSG

Les notes du PSG

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.