Un chant antisémite lors du match Anderlecht-Club Bruges

On préfère quand ils se déguisent, tiens. Ce dimanche, le Club Bruges s’est imposé sur le terrain d’Anderlecht 1-3. À la 61e, alors que Chrístos Tzólis venait de marquer le 0-3 de ce Topper, des supporters de la Venise du Nord se sont mis à sauter et chanter en chœur. « Al wie niet springt is een jood » (« Qui ne saute pas est un juif » en VF) a été entendu dans le Lotto Park. Sur la vidéo, nous pouvons voir un drapeau des North Fanatics 2013, un groupe d’ultras censé avoir été dissous il y a deux ans.

🎶 l Certains supporters du Club Brugge se sont encore illustrés contre Anderlecht … On peut les entendre chanter « qui ne saute pas est un juif » au Lotto Park 😖 pic.twitter.com/cq1JFCuXck — Ma Pro League (@MaProLeague) May 4, 2026

En 2024, « NF13 » avait déclaré mettre fin à son activité. Certains de ses membres avaient été vus en train d’effectuer des saluts de Kühnen en réponse à une action antifasciste de supporters du Standard de Liège. « Par ce message, nous, North Fanatics 2013, souhaitons vous informer que nous arrêtons toutes les activités liées aux matchs du Club. C’est avec beaucoup de regrets que nous devons prendre cette décision. Le Club, sous la pression des médias, nous a forcés à le faire », communiquait alors le groupe. Visiblement, les North Fanatics ne sont plus là, mais leur drapeau et leurs idées véhiculent toujours…

Standard-FC Bruges : les supporters brugeois effectuent le salut de Kühnen à Sclessin https://t.co/qvzDiGpvpS pic.twitter.com/RWdgOmc9Mh — Le Soir (@lesoir) August 4, 2024

Un mauvais souvenir pour Noa Lang.

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