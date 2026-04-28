Le PSG gagne un match d’anthologie contre le Bayern

Neuf buts, une intensité hallucinante, des renversements de situation : la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern a livré un spectacle grandiose ce mardi soir dans un Parc des Princes en fusion (5-4). Un maigre but d’avance qui sera loin d’être suffisant, dans huit jours en Bavière.

Paris Saint-Germain 5-4 Bayern Munich

Buts : Kvaratskhelia (24e et 56e), Neves (33e) et Dembélé (45e+4 SP et 58e) pour le PSG // Kane (17e SP), Olise (41e), Upamecano (65e) et Díaz (68e) pour le Bayern

Paris est magique. C’est en tout cas le dicton, et les champions d’Europe se sont appliqués à le démontrer dans un choc au sommet dont on se souviendra très (très) longtemps en venant à bout d’un Bayern Munich pas en reste (5-4). Une soirée placée sous le signe de l’extraordinaire, des doublés de Khvicha Kvaratskhelia, grand monsieur de cette campagne européenne et d’Ousmane Dembélé aux gestes de génie si nombreux de part et d’autre qu’on a vite arrêté de les compter. Même en tribunes, la fête fut totale dans une ambiance invraisemblable dès l’avant-match avec le déploiement de bâches revisitant « La liberté guidant le peuple » sur fond de Marseillaise orchestrale – chacun se fera son avis sur le message – suivi par 90 minutes de vacarme. Le rendez-vous est pris dans huit jours à Munich.

ÇA VA TROP VITE POUR LE PSG ET DEMBÉLÉ : 5-2 FACE AU BAYERN MUNICH 😱😱😱#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/WLQR4ig5cG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 28, 2026

Le sens de la fête

Une furia lancée dans une ambiance absolument assourdissante. Après avoir fait vibrer la fibre patriotique avant le coup d’envoi, le Parc des Princes est prêt à hurler sur le premier duel gagné par Warren Zaïre-Emery devant Michael Olise, un crochet de Khvicha Kvaratskhelia ou un retour de Désiré Doué. Le vacarme ne perce cependant pas les tympans de Harry Kane, serein au moment de transformer le penalty gratté par Luis Díaz pour un tacle trop aventureux de Willian Pacho (0-1, 17e). Matveï Safonov sauve ensuite les siens du break devant Olise à l’issue d’une action qui aura fait sortir Luis Enrique de ses gonds, le technicien asturien terminant sur la pelouse.

Mais si Paris prend des coups, il sait aussi en mettre. Lancé seul sur une interception de Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé se manque totalement face à Manuel Neuer. Lequel ne peut que s’incliner deux minutes plus tard devant la confiance de Kvaratskhelia dans sa finition après avoir crocheté intérieur (1-1, 24e). Un classique suivi d’un deuxième : la tête de João Neves, qui aura abandonné la bagarre du milieu quelques instants pour venir placer son coup de casque sur corner (2-1, 33e). Le talent prend alors le pas sur les plans tactiques et les organisations collectives. Laissé au marquage de Díaz et rapidement averti, Marquinhos fait ce qu’il peut, comme Nuno Mendes, régulièrement battu par Olise à l’opposé. C’est pourtant depuis l’axe que le Français fait chavirer l’imposant parcage bavarois (2-2, 41e). Dernier coup d’éclat d’un premier acte époustouflant ? Pas encore, puisqu’Alphonso Davies contre du bras un centre de Dembélé, qui se fait justice depuis le point de penalty (3-2, 45e+4). De quoi faire s’égosiller la porte d’Auteuil au rythme de son « Et Ousmane Ballon d’or » fétiche plutôt que de se précipiter à la buvette pour reprendre un souffle bien court.

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Vivement mercredi

La pause ne calme pas les ardeurs des protagonistes, et surtout pas des Parisiens. Dayot Upamecano est tout heureux que M. Schärer ne siffle pas penalty après un déboulé de Kvaratskhelia. Qu’importe, le Géorgien prend sa revanche dans la foulée en aggravant la marque depuis le second poteau sur un centre d’Achraf Hakimi (4-2, 56e). La démonstration bavaroise de l’automne n’est alors plus qu’un lointain souvenir face à des champions d’Europe assoiffés de sang. Chaque transition est un supplice pour les Allemands, qui plient à nouveau sur un poteau rentrant de Dembélé (5-2, 58e). Debout à l’unisson, le Parc peine à en croire ses yeux.

Mais Paris a peut-être oublié que s’il est une autre équipe elle aussi faite d’une autre trempe, c’est bien ce Bayern Munich. Alors la folie reprend, mais dans l’autre sens. Upamecano s’occupe d’abord d’effleurer un coup franc gagnant (5-3, 65e), avant que l’intenable Díaz – finalement en position licite – ne fasse danser Marquinhos avant de transpercer Safonov (5-4, 68e). D’invincibles quelques instants plus tôt, les Parisiens apparaissent de nouveau humains, et même régulièrement en difficulté. Le moment est alors venu de s’accrocher à ce petit but d’avance, au fil d’une fin de match qui voit les tribunes s’éclater une dernière fois les cordes vocales à la sortie de Kvaratskhelia et Senny Mayulu fracasser l’arête de Neuer. Le combat fut âpre, indécis, renversant, d’une intensité hallucinante. Et ça tombe bien : tout ce petit monde remet ça dans exactement huit dodos en Bavière.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernandez, 83e) – Zaïre-Emery (Ruiz, 64e), Vitinha, Neves – Doué (Barcola, 70e), Dembélé, Kvaratskhelia (Mayulu, 83e). Entraîneur : Luis Enrique.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Stanišić, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović (Jackson, 90e+3) – Olise, Musiala (Goretzka, 78e), Díaz – Kane. Entraîneur : Vincent Kompany.

Les chiffres fous de la demi-finale PSG-Bayern Munich