La Chine et l’Inde n’ont toujours pas de diffuseurs pour la Coupe du monde

2,8 milliards de personnes risquent de devoir se contenter d’un bon streaming… Alors que la Coupe du monde approche à grands pas (11 juin-19 juillet 2026), la FIFA n’a toujours pas trouvé de diffuseurs en Chine et en Inde. L’instance du football mondial, qui a conclu des accords de retransmission dans plus de 175 territoires, peine à trouver un terrain d’entente avec les médias des deux pays les plus peuplés du monde, bien que non qualifiés pour le tournoi.

Une offre jugée « inacceptable »

Reliance-Disney, une coentreprise, a proposé de verser 20 millions de dollars afin de diffuser la Coupe du monde 2026 sur le sol indien, rapporte Reuters. Mais la FIFA considère que cette proposition est inacceptable, au vu de ses attentes initiales (100 millions de dollars pour les éditions 2026 et 2030). C’est également le flou total du côté de l’Empire du Milieu, qui avait permis à ses nombreux fans de suivre les Mondiaux 2018 et 2022 sur CCTV, la chaîne de télévision de l’État.

Lors de la dernière Coupe du monde, la Chine et l’Inde ont représenté respectivement 17,7% et 2,9% de l’audience mondiale de la télévision linéaire. Les deux pays d’Asie ont cumulé 22,6% de l’audience du streaming numérique.

Au moins, personne ne pourra dire que beIN Sports nuit au développement du football indien et chinois.

Peut-on se fatiguer en regardant un match de foot comme PSG-Bayern ?