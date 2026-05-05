Pronostic Arsenal Atletico Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Publié Aujourd'hui à 16:35 le Mardi 05 Mai à 16:35 Mis à jour à 16:35

Informations clés Arsenal 1er, 8 victoires en phase de groupes.

Atletico 14e, 13 points, fragile défensivement.

Dernier duel : nul 1-1 au Metropolitano.

Arsenal invaincu à domicile en éliminatoires.

Absences clés pour l'Atlético, défense affaiblie.

Infos du match Stade Emirates Stadium (London, England) — capacité 60 704 Compétition UEFA Champions League Tour / Journée Demi-finale retour Entraîneur Arsenal Mikel Arteta Entraîneur Atletico Madrid Diego Simeone Score cumulé (aller) 1-1 (côté Arsenal)

Le contexte du match

Arsenal et l’Atlético Madrid se retrouvent à l’Emirates Stadium pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Après un match aller soldé par un nul 1-1 à Madrid, les Gunners sont en position favorable. Arsenal affiche une série impressionnante avec une première place en phase de poules grâce à huit victoires en autant de matchs. En face, l’Atlético a su se montrer accrocheur mais devra composer sans certains cadres.

Suivez le match en direct : Arsenal – Atlético de Madrid

Arsenal prêt à frapper fort

Forme récente d’Arsenal

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 Arsenal 3-0 Fulham W 2026-04-29 Atletico 1-1 Arsenal D 2026-04-25 Arsenal 1-0 Newcastle W 2026-04-19 Man City 2-1 Arsenal L 2026-04-15 Arsenal 0-0 Sporting D

Arsenal sort d’une victoire convaincante 3-0 contre Fulham. Les hommes de Mikel Arteta ont retrouvé leur efficacité offensive, avec Gyökeres et Saka en grande forme. Avec une défense solide, ils n’ont encaissé que trois buts lors des cinq derniers matchs, un atout majeur pour la rencontre à venir. Arsenal a aussi été invaincu à domicile lors des phases à élimination directe.

Forme récente de l’Atlético Madrid

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 Valencia 0-2 Atletico W 2026-04-29 Atletico 1-1 Arsenal D 2026-04-25 Atletico 3-2 Bilbao W 2026-04-22 Elche 3-2 Atletico L 2026-04-18 Atletico 5-6 Sociedad L

L’Atlético a gagné à Valence 2-0, mais reste fragile défensivement avec 12 buts encaissés en cinq rencontres. Les absences de Giménez, Barrios et González pèseront lourd. Simeone devra trouver des solutions pour contenir l’attaque d’Arsenal tout en restant dangereux.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2026-04-29 Atletico 1-1 Arsenal 2025-10-21 Arsenal 4-0 Atletico 2018-07-26 Atletico 2-4 Arsenal 2018-05-03 Atletico 0-1 Arsenal 2018-04-26 Arsenal 1-1 Atletico

Arsenal a dominé la dernière confrontation à domicile avec un 4-0 en 2025. Malgré un nul à l’aller, les Gunners ont souvent pris le dessus dans les matchs à enjeux. Cet historique pourrait peser psychologiquement.

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