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L'Iran devra se passer d'un cadre au Mondial

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L'Iran devra se passer d'un cadre au Mondial

Une nouvelle piste pour Tottenham ? Samedi, Ali Gholizadeh, ailier iranien du Lech Poznań, est sorti sur blessure à la 19e minute du match de son équipe face au Motor Lublin. Ce mardi, son club a annoncé que son joueur de 30 ans s’était déchiré le ligament croisé antérieur. Il manquera donc les prochains matchs des Lechici mais également la Coupe du monde.

Le cadre est cassé

Preuve qu’il aurait pu être un atout pour sa nation face à la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Égypte, Gholizadeh a également appris le même jour qu’il était joueur du mois d’avril d’Ekstraklasa, le championnat polonais.

Une sacrée tuile pour l’Iran, dont la majorité de l’effectif joue au pays, qui devra aussi se passer de Sardar Azmoun, écarté de la sélection pour « déloyauté envers le régime ».

La légende Mehdi Taremi portera la Team Melli presque seul.

Des exilés iraniens militent pour que leur pays soit exclu de la Coupe du monde

EA

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