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Une nouvelle stat ridicule pour Tottenham

AB
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Une nouvelle stat ridicule pour Tottenham

Ridiculement triste. C’est ce que l’on se dit en voyant cette improbable statistique concernant Tottenham. Cette saison, en effet, les Spurs comptent plus de joueurs victimes d’une rupture des ligaments croisés que de victoires à domicile. Le club du nord de Londres a ainsi perdu James Maddison (3 août 2025), Wilson Odobert (11 février) puis Xavi Simons (ce week-end), et n’a remporté que deux rencontres dans son stade (contre Burnley et Brentford).

Quatre journées pour se sauver

Actuel premier relégable en championnat, Tottenham compte deux points de retard sur West Ham, son concurrent pour le maintien. Tout cela à quatre journées de la fin (face à Aston Villa, Leeds, Chelsea et Everton), dont deux à domicile.

Le moment de tout inverser peut-être.

Xavi Simons dégoûté de rater la Coupe du monde

AB

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