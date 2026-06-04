Oscar revient sur sa fin de carrière prématurée

À jamais celui qui a évité au Brésil « d’être Fanny » face à l’Allemagne. Lors d’un entretien accordé au Times, l’ancien joueur de Chelsea, Oscar, est revenu sur sa fin de carrière à l’âge de 34 ans.

En novembre dernier, le milieu de terrain passé par Chelsea et Shanghai Port a été victime d’un grave accident cardiaque alors qu’il était en train de passer des tests d’efforts avec São Paulo qui lui a contraint de stopper net sa carrière. En l’espace de deux minutes, le Brésilien aurait été en état de mort clinique.

« Papa, tu dois revenir »

Et comme souvenir de cet épisode douloureux, il ne retiendrait que les mots de son fils : « Papa, tu dois revenir. » Après de multiples examens, il a appris qu’il souffrait d’une syncope vasovagale, un trouble chronique qui affecte la pression artérielle ainsi que le rythme cardiaque. Aujourd’hui et après une intervention médicale, le désormais retraité assure pouvoir « mener une vie normale » loin des rectangles verts.

Souvenir : le flow intergalactique du flocage Oscar sur le maillot de Chelsea en 2014.

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