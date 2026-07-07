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Lionel Messi s'offre un nouveau record

LB
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Lionel Messi s'offre un nouveau record

La légende continue de s’écrire. Titulaire pour le huitième de finale de l’Argentine face à l’Égypte, Lionel Messi devient le premier joueur masculin à cumuler 30 apparitions en Coupe du monde.

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Le précédent Kristine Lilly

Il n’est toutefois pas le seul à cumuler autant d’apparitions. L’internationale américaine Kristine Lilly a également disputé 30 matchs de Coupe du monde entre 1987 et 2010. En cas de qualification en quart, le capitaine argentin aura l’occasion d’établir un nouveau record.

L’histoire est en marche.

LB

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