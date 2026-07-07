Un peu de frustration chez un joueur des Bleus

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pendant que l’équipe de France brille et s’éclate à la Coupe du monde, ses remplaçants sont peu sollicités et ne le vivent pas forcément bien. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu depuis le début de la compétition à l’aube du quart de finale face au Maroc.

Zaïre-Emery serait frustré de sa situation

Déjà cantonné au banc à l’Euro 2024 (il n’avait pas foulé une seule fois les pelouses allemandes), « WZE » vit une situation similaire cet été. Et ce, en dépit de son statut de cadre au PSG et de double champion d’Europe en titre. D’après les informations de L’Équipe, le Titi parisien aurait fait part à son cercle familial de son incompréhension et de sa « légitime frustration » vis-à-vis de sa non-utilisation sous la tunique tricolore. En 11 matchs officiels qu’il aurait pu disputer avec les Bleus (6 à l’Euro 2024, 5 sur ce Mondial), il n’est pas entré une seule fois.

Mais le gamin de 20 piges n’exprimerait pas pour autant une forme de colère, même s’il aurait tout de même fait part de sa frustration auprès du staff français pendant le premier tour. Le quotidien ajoute que dans l’esprit de Deschamps, la hiérarchie est très claire et le natif de Montreuil n’est que le quatrième voire cinquième nom. L’éventuelle absence de Tchouaméni pourrait lui offrir une ouverture face au Maroc.

Peut-être qu’il entrera en jeu en 2030 sous Zidane.

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