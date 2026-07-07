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Scaloni et l’Argentine ont une préférence pour la finale

VM
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Scaloni et l’Argentine ont une préférence pour la finale

Scaloni a fait son choix. Avant que l’Argentine n’affronte l’Égypte ce mardi soir (18 heures) pour le compte des huitièmes de finale, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a évoqué les différents favoris pour la Coupe du monde. Et il a une idée très précise de l’adversaire qu’il voudrait retrouver à New York le 19 juillet prochain : « Affronter l’Espagne en finale ? Je signe tout de suite ! (Sourire.) »

« Cette Coupe du monde est compliquée pour tout le monde »

Passée très proche de la catastrophe face au Cap-Vert (3-2 après prolongation) en seizièmes de finale, l’Albiceleste sait qu’elle devra hausser le curseur face aux Pharaons de Mohamed Salah. En tout cas, Scaloni ne s’attend pas au même match que contre les Tubarões Azuis : « L’Égypte ne joue pas aussi bas. Elle est construite différemment, elle attaque, note le technicien argentin en conférence de presse. Sachant que le Cap-Vert avait joué de manière très différente contre l’Arabie saoudite qu’il ne l’a fait que contre nous. On est prêts pour ce qui se présente. Mais en principe, l’Égypte est une équipe avec des joueurs pour attaquer, ils ne ferment pas le jeu. »

Face aux difficultés de son équipe lors du dernier match, Scaloni a préféré généraliser en citant d’autres favoris : « Cette Coupe du monde est compliquée pour tout le monde. On a vu que la France a eu du mal contre le Paraguay (1-0). L’Espagne aussi, elle est passée mais elle a rencontré des difficultés. […] Ils restent favoris, mais pas avec une marge démesurée. La France a eu du mal pour plein de raisons aussi, pas seulement à cause du Paraguay : la chaleur, le match qui s’arrête au bout de 20 minutes pour la pause fraîcheur. »

Une finale Espagne-Argentine ? Il suffit de glisser quelques mots aux oreilles de Trump et Infantino pour que le souhait soit exaucé.

L’Argentine et la disparition d’el número cinco

VM

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