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Infantino condamne les propos racistes tenus à l'encontre de Mbappé
Enfin une bonne action. Dans une story Instagram, le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné « sans équivoque » les propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla.
« Je condamne sans équivoque les propos racistes tenus à l’encontre de Kylian Mbappé par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Le monde du football et la société tout entière sont solidaires du capitaine de l’équipe de France : nous devons lutter contre le racisme et l’éradiquer ensemble », a-t-il indiqué.
Un bon début.La sénatrice paraguayenne exige des excuses de Kylian Mbappé
LB