Infantino condamne les propos racistes tenus à l'encontre de Mbappé

Enfin une bonne action. Dans une story Instagram, le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné « sans équivoque » les propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla.

« Je condamne sans équivoque les propos racistes tenus à l’encontre de Kylian Mbappé par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Le monde du football et la société tout entière sont solidaires du capitaine de l’équipe de France : nous devons lutter contre le racisme et l’éradiquer ensemble », a-t-il indiqué.

Un bon début.

La sénatrice paraguayenne exige des excuses de Kylian Mbappé