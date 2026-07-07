S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 8es
  • Paraguay-France (0-1)

Infantino condamne les propos racistes tenus à l'encontre de Mbappé

LB
7 Réactions
Infantino condamne les propos racistes tenus à l'encontre de Mbappé

Enfin une bonne action. Dans une story Instagram, le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné « sans équivoque » les propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla.

« Je condamne sans équivoque les propos racistes tenus à l’encontre de Kylian Mbappé par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Le monde du football et la société tout entière sont solidaires du capitaine de l’équipe de France : nous devons lutter contre le racisme et l’éradiquer ensemble », a-t-il indiqué.

Un bon début.

La sénatrice paraguayenne exige des excuses de Kylian Mbappé

LB

Commentaires

Les membres ont posté 7 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
  • Enquête
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Vous aviez aimé notre très grande enquête sur Dupont de Ligonnès de l’été 2020? Voici celle, massive, sur Jeffrey Epstein! Retrouvez ici l'intégralité de notre enquête.

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

So Foot Club #125 – Mondial 2026, Ton Guide Ultime

à partir de 5.95€



C'est une putain de bonne question !

Cristiano Ronaldo jouera-t-il la Coupe du monde 2030 ?

Oui
Non
Fin Dans 14h
108
11
14
Revivez États-Unis-Belgique (1-4)
Revivez États-Unis-Belgique (1-4)

Revivez États-Unis-Belgique (1-4)

Revivez États-Unis-Belgique (1-4)
01
Revivez Portugal - Espagne (0-1)
Revivez Portugal - Espagne (0-1)

Revivez Portugal - Espagne (0-1)

Revivez Portugal - Espagne (0-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.