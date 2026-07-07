L’affaire Balogun, un boost supplémentaire pour la Belgique ?

C’est oui ou bien c’est non ? Interrogés sur l’affaire Balogun en marge de la rencontre face aux États-Unis (1-4), plusieurs joueurs belges ont reconnu que le carton rouge annulé au meilleur buteur américain avait pu être une source de motivation supplémentaire.

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Rudi Garcia dément

C’est le cas notamment de Nicolas Raskin en zone mixte : « Ces deux derniers jours, il s’est passé beaucoup de choses sur le plan extrasportif. Il y avait un sentiment d’injustice dans le groupe et on avait à cœur de répondre sur le terrain », a disserté le joueur d’Aston Villa.

Une explication infirmée par Rudi Garcia en conférence de presse d’après-match. « Ça n’a pas été nécessaire, peu importe l’équipe qu’ils mettaient dans le onze de départ, ça ne nous regarde pas, ce qui comptait c’est ce qu’on voulait faire de ce match », a expliqué le sélectionneur belge arguant que la seule motivation valable était « de rejoindre les quarts ». L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a également confié avoir discuté avec Balogun à la fin du match : « Il est venu me voir, j’ai apprécié, lui n’y est pour rien. »

Il n’aura finalement rien pu faire pour empêcher la défaite des Stars and Stripes.

La Belgique trolle les États-Unis et Donald Trump