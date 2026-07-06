France - Maroc : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

RE : RE : EN ROUTE POUR LA FINALE !

Après la promenade de santé face à la Suède et le pugilat dans le caca paraguayen, les Bleus de DD commencent leur compétition en quart-de-finale face à des concurrents pour la gagne. Et ça débute avec leur ancien adversaire en 1/2 finale du Mondial 2022 : le Maroc des coéquipiers d’Achraf Hakimi !

On ne change pas une formule qui gagne. France – Maroc sera projeté sur l’immense écran de 4 m par 2m50 du Loft de la Bellevilloise, en placement libre, avec 350 assisses. Et bien sûr les animations que tu connais avec la team So Foot = l’ambiance du stade sans y être Quiz, chants, célébration, cadeaux à gagner…

Le billet de réservation à 7 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de bière / verre de soft).

👉 BILLETTERIE FRANCE-MAROC À LA BELLEVILLOISE 🌆🪩

Programme soirée France – Maroc :

► 20h30 : ouverture des portes de la Bellevilloise & projection de la 1/2 finale de Coupe du monde 2022 Maroc – France

► 21h15 : avant-match France – Maroc par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner…

► 23h : prise d’antenne et diffusion du match

► 1h ou 2h si prolongation et tab : fin du match

RDV jeudi 09 juillet prochain dès 20h30 !🔥🔥

La rédaction de So Foot

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