Mondial 2026

Top : ils ont pris un rouge en Coupe du monde et disputé le match suivant

Par la rédaction de So Foot le Lundi 06 Juillet à 01:09 1' 1 minute 9 Réactions

Après une intervention d’un Suisse haut placé à la FIFA et du locataire d’un immense bâtiment blanc de Washington, Folarin Balogun pourra disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre les États-Unis et la Belgique. Sauf que l’attaquant avait écopé d’un carton rouge en seizièmes de finale. Heureusement pour les States, l’article 27 a surgi : la suspension automatique de Balogun est ajournée pour un an. Donald Trump et Gianni Infantino s’appuient sur d’autres exemples. Florilège.