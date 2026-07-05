La dernière annonce de Cristiano Ronaldo ne vous étonnera pas mais elle vous tirera une larmichette

Ça y est, c’est officiel. Il ne pouvait y avoir que lui pour l’annoncer, donc il l’a fait. Alors qu’il s’apprête à affronter l’Espagne lundi soir (21h), Cristiano Ronaldo l’a confirmé en conférence de presse : c’est sa dernière Coupe du monde !

« Ce sera mon dernier Mondial, a-t-il ainsi répondu à une question lancée en espagnol. Il faut profiter chaque jour et j’espère que demain ne sera pas mon dernier match. » Une réponse qu’il n’aurait certainement pas donnée aux journalistes portugais, qui en ont pris pour leur grade.

Tacles à la presse

« Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans », a-t-il cinglé, avant de s’étendre un peu plus. « Je dis même merci pour les attaques ressenties après mes 40 ans. Les critiques, c’est ce qui vous fait grandir le plus, donc merci à vous les journalistes, vous m’avez fait encore plus grandir », a-t-il ironiquement déclaré avant de devenir plus frontal, alors interrogé sur ce qui était le plus dur pour lui : « De vous parler, à certains de vous, ceux qui ne m’aiment pas. Je me souviens très bien des visages de certains. »

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Comme il avait quelques comptes à régler, Ronaldo a défendu son bilan. « Je ne suis plus le joueur que j’ai été mais je ne suis pas si mauvais, j’ai marqué trois buts. Ce que j’ai fait pendant toute ma carrière, c’est m’adapter continuellement à travers les âges », a-t-il déclaré, avant de parler héritage et personnification de lui-même : « Je ne vais pas être plus Cristiano Ronaldo ou moins Cristiano Ronaldo si je gagne ou pas la Coupe du monde. Ce que l’âge vous donne c’est de la maturité, l’expérience, apprécier la relativité des choses. »

Ça ressemble quand même à une conférence d’adieu de quelqu’un qui a peur de prendre une danse contre la Roja.

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