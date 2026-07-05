Matías Galarza établit un nouveau record défensif

Tu peux te faire dribbler une fois mais pas 16. Alors que le Paraguay s’est incliné face à l’équipe de France samedi soir (0-1), Matías Galarza a signé un nouveau record défensif dans cette Coupe du monde.

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Fourré dans les mauvais coups mais sensible

Toujours fourré dans les mauvais coups et particulièrement en vue niveau provocation samedi soir, le milieu de terrain a toutefois pris l’eau durant les quatre rencontres qu’il a disputées. En s’étant fait dribbler à 16 reprises durant ce Mondial, Galarza a ainsi été la cible préférée de ses adversaires. Aucun autre joueur présent dans cette Coupe du monde n’a été autant dribblé que lui. Le joueur de 24 ans a toutefois laissé transparaître ses émotions en zone mixte, où il s’est présenté au bord des larmes.

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Galarza s’est tout de même réjoui de la bataille livrée par l’Albirroja et d’avoir poussé les Bleus dans leurs retranchements : « C’est la meilleure sélection du monde et ils ont terminé en regardant la montre. Nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. »

Le véritable exploit reste de ne pas avoir pris de carton rouge sur le coup de coude donné à Jules Koundé.

Que pèse un Paraguay-France face à 250 ans d’histoire ?