Brahim Díaz a sa préférence sur le prochain adversaire du Maroc

Vous êtes plutôt Paraguay ou France ? Qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe du monde, le Maroc doit encore patienter pour savoir qui du Paraguay ou de l’équipe de France il défiera jeudi prochain à Boston. En attendant, Brahim Díaz a une préférence. « J’ai des coéquipiers qui jouent pour la France, alors si c’est eux qui se qualifient, tant mieux, parce que dans ce cas, c’est contre eux que nous jouerons », a-t-il commenté en zone mixte après la rencontre.

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Dommage pour les Paraguayens donc, aucun de leurs joueurs n’évolue actuellement au Real Madrid. Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni (s’il est apte) seront pour leur part ravis d’apprendre que leur compère merengue rêve d’une confrontation.

Tout ça alors qu’il a juste peur de Matías Galarza.

Mohamed Ouahbi ravi après la qualification du Maroc