Recherché par Interpol, un supporter anglais a été retrouvé dans un pub

Retour à la case départ. Ces derniers jours, Michael Hewitt a vécu une histoire complètement folle. Cet Anglais de 65 ans devait partir supporter les Three Lions aux États-Unis pour la Coupe du monde. Le fan de Leeds s’était envolé depuis le Royaume-Uni pour Barcelone avant de rejoindre Boston et, ainsi, vivre le match Angleterre-Ghana depuis le Gilette Stadium. Sauf que M. Hewitt n’a jamais traversé l’Atlantique…

Visca Catalunya

Depuis le 21 juin, date du match auquel il devait assister, les proches de ce sexagénaire n’avaient plus de nouvelles. L’inquiétude demeure et une hypothèse commence à émerger : Michael Hewitt aurait disparu pendant son voyage ! Des appels à témoins sont alors lancés et les autorités britanniques, espagnoles et même Interpol se mettent à sa recherche, raconte le Telegraph.

Finalement, ce bon vieux Michael Hewitt a été retrouvé ces derniers jours dans un pub à Barcelone, la ville où il devait faire escale avant de s’envoler vers les États-Unis. À son arrivée en Espagne, il avait perdu son téléphone. Ses billets d’avion ainsi que les numéros de ses proches étaient enregistrés dans ce smartphone. Par conséquent, il a choisi de rester en Catalogne pour regarder les prouesses de Harry Kane depuis les bars de la ville catalane.

Les tapas à 7 euros à Barcelone > la bouteille d’eau à 7 dollars à Boston.

L’Angleterre échoue déjà