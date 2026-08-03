Deux fédérations retirent leur soutien pour la réélection de Gianni Infantino

La doyenne des fédérations, loin d’être conservatrice. La Football Association (FA), la fédération anglaise, va écrire une lettre pour annoncer à Gianni Infantino qu’elle retirait son soutien à son égard quant aux prochaines élections pour la tête de la FIFA, prévues mi-mars 2027, annonce The Telegraph.

Mi-juillet, The Guardian révélait que plus de 200 fédérations soutenaient la réélection de l’ancien colistier de Sepp Blatter, à l’instar de la FFF. Deux semaines plus tard, la FA est la deuxième fédération des 211 pays membres à renoncer à se ranger derrière le président de l’institution organisatrice de la Coupe du monde, après la fédération galloise de football (FAW) qui a publié un communiqué ce lundi matin en ce sens.

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Gianni Infantino tangue, la FA et l’UEFA sentent le vent tourner

Cette méfiance envers le dirigeant helvético-italo-libanais intervient après l’abandon ce samedi de son projet d’ouvrir à des investisseurs privés. Après un post exprimant la satisfaction face à la décision de l’UEFA, qui avait menacé de boycotter la Coupe du monde si ce projet mercantile était mené, la FA avait exprimé sa réticence envers la gouvernance de la FIFA ce samedi : « Il est temps de procéder à un examen approfondi et rigoureux de la direction et de la gouvernance de la FIFA, afin de garantir que le football mondial soit géré en toute transparence, dans l’intérêt des 211 associations membres et avec une direction à long terme avec le football en son cœur. »

Plus que 104, et le compte est bon pour qu’un autre candidat soit élu.

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