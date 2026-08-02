S’abonner au mag
  • France
  • OGC Nice

Metz s'apprête à perdre un boulon important pour faire l'ascenseur

JF
Réactions
Metz s'apprête à perdre un boulon important pour faire l'ascenseur

Comment faire l’ascenseur sans son meilleur joueur ? C’est un question à laquelle le FC Metz va devoir répondre dès l’année prochaine. Selon L’Équipe, les Grenats s’apprêtent en effet à perdre Gauthier Hein, qui devrait filer dans le sud, du côté de l’OGC Nice.

Le quotidien annonce que les deux clubs se sont mis d’accord sur le tous les points quant au transfert de l’offensif messin, auteur de 8 buts l’an dernier. Hein devrait signer pour trois ans, alors que Metz touchera deux millions d’euros dans l’affaire. À 29 ans, l’attaquant continue son petit tour de France. Après Auxerre, Valenciennes, Tours et Metz, voilà qu’il va aussi découvrir le soleil.

S’il a perdu le brassard de capitaine en cours de saison dernière, Hein restait un maillon fort des Mosellans, qui n’ont certainement pas oublié son but extraordinaire pour monter en première division lors de la saison 2024-2025. Celui qui s’était confié à So Foot en début d’année devrait être l’un des fers de lance du renouveau niçois attendu cette saison.

Passer du 18e au 16e de Ligue 1, ça reste une progression.

Nice de retour en 1997 ?

JF

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Magazine Society "13 novembre" spécial 10 ans

à partir de 6.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.