Metz s'apprête à perdre un boulon important pour faire l'ascenseur

Comment faire l’ascenseur sans son meilleur joueur ? C’est un question à laquelle le FC Metz va devoir répondre dès l’année prochaine. Selon L’Équipe, les Grenats s’apprêtent en effet à perdre Gauthier Hein, qui devrait filer dans le sud, du côté de l’OGC Nice.

Le quotidien annonce que les deux clubs se sont mis d’accord sur le tous les points quant au transfert de l’offensif messin, auteur de 8 buts l’an dernier. Hein devrait signer pour trois ans, alors que Metz touchera deux millions d’euros dans l’affaire. À 29 ans, l’attaquant continue son petit tour de France. Après Auxerre, Valenciennes, Tours et Metz, voilà qu’il va aussi découvrir le soleil.

S’il a perdu le brassard de capitaine en cours de saison dernière, Hein restait un maillon fort des Mosellans, qui n’ont certainement pas oublié son but extraordinaire pour monter en première division lors de la saison 2024-2025. Celui qui s’était confié à So Foot en début d’année devrait être l’un des fers de lance du renouveau niçois attendu cette saison.

Passer du 18e au 16e de Ligue 1, ça reste une progression.

Nice de retour en 1997 ?