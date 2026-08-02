Un perroquet s'invite dans un match de U15 brésiliens

« Coco veut une passe dé ! » Scène cocasse lors du match pour la troisième place de la Copa do Brasil des moins de 15 ans ce samedi. Alors que Flamengo et Ceará étaient encore dans leur round d’observation, un ara bleu (ou Ara ararauna pour les puristes) a fait son apparition sur le terrain.

Après avoir effectué quelques tours de repérage, l’oiseau a entamé une descente en piqué sur le latéral droit de Flamengo, forçant l’adolescent à se coucher au sol. Le streaker à plumes s’est repointé un quart d’heure plus tard, pour se poser tranquillement sur la pelouse cette fois-ci, forçant l’arbitre à interrompre brièvement la partie, le temps que l’un des entraîneurs parvienne – non sans mal – à dégager définitivement le squatteur.

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Côté terrain, c’est Ceará qui a fini par l’emporter (2-1). Mais au vu des images, on se demande s’ils n’ont pas bénéficié d’un petit coup de pouce ornithologique pour prendre l’ascendant.

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En tout cas, ça fait plaisir de voir que toutes les histoires d’oiseaux footeux ne terminent pas par un décès.

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