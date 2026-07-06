L'AS Monaco nomme son nouveau coach

Hop, un dixième nouvel entraîneur de Ligue 1 ! Comme annoncé, Filipe Luís (41 ans le 9 août) rejoint le banc de l’AS Monaco, où il a signé un contrat jusqu’en 2028. L’ancien entraîneur de Flamengo a remporté une Copa Libertadores en 2025, lui permettant d’être nommé meilleur coach sud-américain de la même année.

Limogé en mars dernier après une victoire 0-8, le Brésilien (44 sélections en tant que joueur) pâtissait de son début d’année 2026 compliqué (11e de Série A brésilienne après 3 matchs) et de ses mauvaises relations avec Luiz Eduardo Baptista, le président du club de Rio de Janeiro.

Un rêve à Flamengo et l’envie de retrouver l’Europe

Celui qui a disputé les 4 dernières années de sa carrière de joueur avec les Rubro-Negro (2019-2023) a monté les échelons en tant que coach, d’abord avec les U17, puis les U20, avant de prendre les rênes de l’équipe première en septembre 2024.

Après qu’on lui a claqué brusquement la porte de Flamengo au nez, il décrivait sa première expérience en tant que manager comme « les plus belles années de sa vie », sans cacher ses envies d’ailleurs, notamment sur le Vieux Continent. Il a été remplacé par Leonardo Jardim, ancien entraîneur de son futur club.

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Ancien latéral gauche de l’Atlético de Madrid (333 matchs, Ligue Europa 2012 et 2018, Liga 2014, Copa del Rey 2013) et de Chelsea (Premier League 2015), Filipe Luís prend la place du Belge Sébastien Pocognoli, qui a quitté le Rocher ce 1ᵉʳ juillet (16 victoires, 9 nuls, 13 défaites).

Il arrive « en compagnie d’Ivan Palanco (entraîneur adjoint) et Diogo Linhares (préparateur physique), qui l’entouraient déjà à Flamengo, lit-on dans le communiqué de l’ASM. Au sein du staff figurent également Antony Santiago (entraîneur adjoint, précédemment au club en qualité de responsable de l’analyse tactique) et l’entraîneur des gardiens, Jyri Nieminen, passé par le Feyenoord Rotterdam et qui connait bien Lukáš Hrádecký pour avoir entraîné les gardiens de l’équipe nationale de Finlande. »

Philippe Louis en Principauté.

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