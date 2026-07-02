Un espoir français signe à Monaco

Detourbet et puis s’en va…

Récemment transféré à Manchester City en provenance de Troyes, Mathys Detourbet viendra renforcer les rangs de l’AS Monaco l’année prochaine. Le club de la Principauté à officialisé l’arrivée en prêt du joueur né en 2007. La durée du prêt n’a pas été précisée.

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Une saison pleine du côté de l’ESTAC

Avant de rejoindre Manchester City, Mathys Detourbet a fait le bonheur de Troyes la saison dernière et fut un grand artisan de l’excellente saison des Aubois, titrés en Ligue 2. Il avait délivré 6 passes décisives et 3 buts et s’était révélé comme une pièce maîtresse du jeu troyen. Un petit passage dans la Ligue des talents et il sera fin pour l’Angleterre.

Avec cette coupe, il aurait dû signer à Lyon.

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