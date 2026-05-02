Troyes champion, Le Mans pas encore promu

Champion mon frère ! Troyes s’est adjugé le titre de champion de France de Ligue 2 samedi en dominant Laval (4-0). L’ESTAC a vite plié l’affaire avec deux buts au bout de 22 minutes, histoire de bien profiter de la soirée, sans stresser. Derrière, en revanche, rien n’est fait. Accroché par Reims (1-1), Le Mans a raté une balle de match et devra gagner lors de la dernière journée pour valider sa montée en Ligue 1.

Saint-Étienne a aussi manqué une opportunité en or en trébuchant à Rodez (2-1). Les Verts sont troisièmes, à deux points du Mans… mais doivent surtout regarder dans le rétro : le Red Star revient à égalité grâce à sa victoire à Amiens (1-3) et Rodez, cinquième, n’est qu’à deux points de l’ASSE. On récapitule : Le Mans, Saint-Étienne, le Red Star, Rodez, Reims et Annecy joueront soit la promotion directe, soit une place en barrages, samedi prochain.

En bas de classement, la messe est dite de manière officielle pour Amiens, mais pas encore pour Bastia. Le Sporting a gagné à Guingamp (0-1) et revient à un point du barragiste, Laval. Le club corse dispose d’une meilleure différence de buts, mais il jouera sa survie face au Mans, le deuxième du classement, lors de l’ultime journée. Pour Nancy, c’est le soulagement : l’ASNL est officiellement maintenue grâce à son succès à Pau (1-3). Le chardon n’est pas mort !

Troyes 4-0 Laval

Buts : Mille (4e), Diawara (22e, 59e), Adeline (49e)

Guingamp 0-1 Bastia

But : Beliandjou (51e)

Pau 1-3 Nancy

Buts : Bobichon (26e) // Mendy (51e), Fernandez (63e), Saint-Ruf (90e)

Montpellier 1-2 Clermont

Buts : Mendy (22e) // Salmier (25e), Hunou (45e+2)

Expulsion : Fayad (51e) pour le MHSC

Amiens 1-3 Red Star

Buts : Ntamack (50e) // Ikanga (11e), Ba (82e), Benali (90e+3)

Dunkerque 0-1 Grenoble

But : Diaby (89e)

Expulsion : Mouazan (21e) pour le GF38

Le Mans 1-1 Reims

Buts : Yohou (36e) // Gbane (20e)

Rodez 2-1 Saint-Étienne

Buts : Baldé (17e, 54e) // Cardona (89e)

Boulogne 1-2 Annecy

Buts : El Farissi (71e) // Larose (45e+1), Rambaud (53e)

Troyes renverse Clermont, Le Mans étrille Annecy