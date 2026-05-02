Vahid ne regardera pas le match d’Auxerre

Alors peut-être ! Vainqueur de Marseille ce samedi (3-0), le FC Nantes n’a plus que deux points de retard sur Auxerre, barragiste virtuel. Il reste deux matchs aux Canaris, à Lens (8 mai) et contre Toulouse (17 mai), pour espérer arracher cette 16e place et obtenir un sursis.

« On a créé un petit espoir, minime », se félicite Vahid Halilhodžić sur Ligue 1+. « Peut-être qu’on a raté quelque chose d’exceptionnel », ajoute-t-il avec un peu d’amertume, en faisant référence aux journées précédentes. « Sur chaque match, même à Paris, on n’était pas ridicules. Contre Brest, contre Rennes, on a tiré 17 fois, 24 fois… » Sans être récompensé : avant la victoire du jour, Nantes avait enchaîné huit rencontres sans gagner.

« Tout est possible, admet-il néanmoins. Les adversaires ne vont pas te faire de cadeaux, il faut te préparer, faire de bons matchs, et on ne sait jamais. Il faut avoir confiance en soi. Lens est une super équipe, mais on va tout essayer. Il faut tenter. » Et espérer que l’AJA s’incline contre Angers dimanche, même si coach Vahid ne sera pas devant sa télé. « Je préfère attendre le résultat », confie-t-il.

Personne ne lui en voudra de préférer Manchester United – Liverpool.

L’inspiration géniale de Mathis Abline