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Paul Pogba titulaire pour la première fois de la saison contre le FC Metz

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Paul Pogba TITULAIRE pour un vrai match !

Enfin ! Après deux apparitions en tant que joker au mois d’avril, Paul Pogba est bel et bien titulaire sur la pelouse du FC Metz ce samedi. Le champion du monde 2018 honore sa première titularisation de la saison et va disputer son sixième match sous le maillot de l’AS Monaco. Son ultime titularisation remontait à mai 2023, quand il jouait encore à la Juventus. Ces dernières semaines, il était entré en jeu à la 69e minute contre le Paris FC (le 10 avril) et à la 84e face à Toulouse (le 25 avril).

Il évoluera aux côtés de Lamine Camara dans l’entrejeu. Après trois matchs sans victoire, l’objectif de l’ASM est clair : gagner pour chiper la sixième place à l’Olympique de Marseille, qui compte deux points d’avance. Un succès contre la lanterne rouge permettrait aussi aux Monégasques de revenir à deux points de Rennes (5e) et à trois points de Lille (4e) et Lyon (3e).

Paulo a intérêt à bien s’échauffer.

Paul Pogba titulaire face à Metz ?

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