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Revirement inattendu pour Yacine Adli avec l’équipe de France

JD
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Revirement inattendu pour Yacine Adli avec l’équipe de France

Retournement de veste sur le buzzer. À quelques semaines de l’annonce des listes pour la Coupe du monde 2026, verra-t-on Yacine Adli être sélectionné avec les Fennecs de l’Algérie ? Dans un entretien accordé au média Sporteam et publié ce vendredi, le milieu de terrain de 25 ans qui évolue actuellement à Al-Shabab (D1 saoudienne) a en tout cas fait un gros appel du pied aux Verts.

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Rétropédalage en règle

« J’ai eu une discussion récemment avec [le sélectionneur de l’Algérie Vladimir] Petković qui était d’ailleurs mon entraîneur à Bordeaux », introduit Adli, qui admet « avoir fait des erreurs par le passé ». En l’occurrence, « avoir mal choisi [s]es mots », mais sans être « arrogant » pour autant. L’ancien Titi du Paris Saint-Germain n’a en effet jamais caché son ambition de porter un jour le maillot bleu : « Je veux évoluer au plus haut niveau en tant que joueur. Donc, évidemment, jouer avec la France est un objectif », déclarait-il en 2024, avant d’en remettre une couche un an plus tard.

À moins de deux mois du coup d’envoi du Mondial nord-américain, Adli rétropédale en beauté : « Porter le maillot algérien est ce qu’il y a de plus beau pour moi. J’ai tout donné, et la décision finale revient désormais à la fédération et au sélectionneur. Je suis prêt dès que le staff technique jugera que je peux apporter la contribution attendue. »

En espérant pour lui que ce ne soit pas au mois de septembre prochain.

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JD

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