Yacine Adli rêve toujours des Bleus

Ce rêve bleu.

Transféré à Al-Shabab contre la somme dérisoire de 7 millions d’euros et dans un relatif anonymat au début du mois de septembre, Yacine Adli s’acclimate tout doucement au championnat saoudien, dans lequel il a déjà disputé trois matchs, plus un de Coupe nationale. À 25 ans, l’ancien titi parisien sort d’une saison compliquée en prêt à la Fiorentina et n’a pas convaincu l’AC Milan de le conserver dans son effectif. Malgré ce qui commence à s’apparenter tout doucement à une petite dégringolade, le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2018 avec le PSG sait se montrer optimiste.

À l’occasion d’une rencontre avec L’Équipe à Riyad, Yacine Adli a réitéré son ambition d’intégrer un jour le groupe de Didier Deschamps : « J’avais annoncé mon objectif de jouer pour l’équipe de France. À partir du moment où j’ai pris cette décision, je ne reviens pas dessus, c’est clair. Peu importe que je joue en Arabie saoudite ou en Europe. »

En mars 2024, Adli avait déclaré en conférence de presse « [vouloir] évoluer au plus haut niveau en tant que joueur. Donc, évidemment, jouer avec la France est un objectif. » Sa petite phrase, confirmée peu après et avec le Mondial 2026 en ligne de mire, avait suscité une certaine incompréhension auprès des supporters de l’Algérie, pays dont le milieu de terrain possède également la nationalité.

Au moins, Islam Slimani n’aura rien à lui reprocher.