Deux autres Français débarquent en Arabie saoudite

JB
Romain Faivre prêté à Al-Taawoun par Bournemouth, Yacine Adli vendu à Al-Shabab par le Milan : ce fut encore un mercredi noir pour le football français.

Renvoyé à Lorient en 2023-2024 et prêté à Brest la saison passée, le gaucher de 27 ans n’a disputé que six rencontres avec les Cherries, depuis sa signature officielle à l’été 2023. Il portera les couleurs d’Al-Taawoun pour une saison. De son côté, l’ancien Girondin (25 ans) n’entrait plus dans les plans des Rossoneri, qui l’avaient prêté à la Fiorentina lors du dernier exercice. Il rapporte sept millions d’euros au club milanais.

Les deux joueurs franco-algériens (oui oui, Romain Faivre aussi) se croiseront donc en Saudi Pro League la saison prochaine.

JB

