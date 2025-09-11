Deux autres Français débarquent en Arabie saoudite

Romain Faivre prêté à Al-Taawoun par Bournemouth, Yacine Adli vendu à Al-Shabab par le Milan : ce fut encore un mercredi noir pour le football français.

We can confirm that Romain Faivre has completed a loan more to Saudi Pro League side Al Taawoun. All the best, Romain 🤝 pic.twitter.com/4wisvCFGwF — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 10, 2025

Renvoyé à Lorient en 2023-2024 et prêté à Brest la saison passée, le gaucher de 27 ans n’a disputé que six rencontres avec les Cherries, depuis sa signature officielle à l’été 2023. Il portera les couleurs d’Al-Taawoun pour une saison. De son côté, l’ancien Girondin (25 ans) n’entrait plus dans les plans des Rossoneri, qui l’avaient prêté à la Fiorentina lors du dernier exercice. Il rapporte sept millions d’euros au club milanais.

🎩 Adli the Magician 🪄 Turning the Den into pure magic 🦁🤍🖤 pic.twitter.com/o6rtzHBxO3 — AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) September 10, 2025

Les deux joueurs franco-algériens (oui oui, Romain Faivre aussi) se croiseront donc en Saudi Pro League la saison prochaine.

Yacine Adli va rejoindre l’Arabie saoudite