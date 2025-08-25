S’abonner au mag

Vers un retour d'Habib Diallo au FC Metz ?

Un neuf avec du vieux.

À la recherche d’un attaquant en cette fin de mercato, le FC Metz pourrait rapatrier l’un de ses anciens joueurs, en la personne d’Habib Diallo. Le Sénégalais, qui avait quitté les Grenats en 2020 pour rejoindre le rival strasbourgeois, est aujourd’hui en position d’échec à Al-Shabab en Arabie saoudite. Selon les dernières informations de L’Équipe, un accord a été trouvé entre le club saoudien et Metz à hauteur d’1,5 million d’euros pour le retour du buteur en terre mosellane, alors que le joueur a déjà trouvé un accord depuis quelques jours avec la direction messine.

Un renfort qui pourrait faire le plus grand bien à Stéphane Le Mignan, qui doit composer avec la grève de Cheick Tidiane Sabaly, qui veut partir en Angleterre, et un départ probable également d’Idrissa Gueye d’ici la fin du mercato. En attendant, la confiance a été accordée à Brian Madjo, ce tout jeune attaquant luxembourgeois (16 ans), qui a débuté les deux premières journées de Ligue 1, mais qui aura évidemment besoin d’aide dans le secteur offensif.

Il est donc possible que le premier buteur de la saison messine ne soit pas encore officiellement arrivé au club.

