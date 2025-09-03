Habib Diallo, en repassant par la Lorraine avec ses sabots

Metz est bon dernier de Ligue 1. Pourtant, l’espoir de lendemains qui chantent n’a jamais été aussi fort que depuis l’annonce du retour au bercail de Habib Diallo après cinq ans d’exil. À l’instar de Gauthier Hein l’année dernière, le come-back du Sénégalais de 30 ans apporte aux Grenats la garantie de pouvoir compter sur un élément de qualité, mais aussi la possibilité de rattraper des séparations qui furent difficiles.

Être supporter du Football Club de Metz, au-delà de devoir encaisser les sempiternelles vannes d’ascenseur, c’est surtout savoir dire au revoir à ses chouchous, aussi fugaces furent-ils. Des joueurs formés au club, des espoirs de la filière sénégalaise, des futurs internationaux, des bonnes pioches débusquées aux quatre coins du monde. Des Robert Pirès, Faryd Mondragón, Franck Ribéry, Miralem Pjanić, Pape Matar Sarr, Georges Mikautadze ou plus récemment Matthieu Udol. On ne les compte plus, ces « icônes » qui, à la suite d’un communiqué en fin de mercato souvent lapidaire, ont fatalement fendu le cœur des habitués de Saint-Symphorien. C’est la vie d’un club moyen du championnat de France, condamné à se séparer de ses éléments les plus cotés pour survivre dans ce monde de fou. Et pourtant, cette vie peut aussi réserver quelques surprises. Ce 31 août, une heure avant le coup d’envoi de ce qui sera la troisième défaite en autant de journées de Ligue 1 concédée dans la nouvelle demeure du Paris FC, les Grenats ont pu décrocher un sourire. La rumeur qui bruissait depuis une petite semaine s’est bien concrétisée : Habib Diallo is back.

Après plusieurs jours de suspense, l’attaquant sénégalais a pu résilier son contrat qui le liait pendant une saison encore avec Al-Shabab, en Arabie saoudite, pour retrouver les couleurs qu’il a déjà défendues lors de 116 matchs, dont 15 avec le brassard de capitaine autour du bras. Si on veut être exact, ce sont même des « re-re-retrouvailles » avec son club mosellan, puisque le jeune issu de l’Académie Génération Foot avait connu deux prêts quasi consécutifs au Stade brestois entre les 31 janvier et 30 juin 2017 puis du 25 août 2017 au 30 juin 2018. À chaque fois pour revenir plus fort en Lorraine.

Pour ravaler l’aigreur du passé

Si le storytelling est beau, c’est surtout parce que la pointe de Thiès peut reprendre le fil de son histoire avec les Grenats qui s’était pourtant coupé net le 5 octobre 2020. La veille de la clôture de ce mercato décalé à cause de la pandémie du Covid-19, Diallo était vendu à Strasbourg pour 10 millions d’euros, transfert record pour le RCSA à l’époque. Le départ était attendu, compte tenu de sa saison à 12 buts en Ligue 1, mais voir la tête d’affiche messine filer chez le rival est resté en travers de la gorge de pas mal de monde. Si la direction a été pointée du doigt, c’est aussi parce que le joueur avait alimenté la théorie du départ forcé.

Dans un message vocal adressé à un fan sur Instagram – qui a fuité sur Twitter et depuis effacé –, il entretenait un certain malaise : « Les supporters ne savent pas tout ce qu’il se passe à Metz. Ça fait sept ans que je suis à Metz, on ne m’a jamais entendu. Jamais. C’est eux (les dirigeants, NDLR) qui me forcent à partir. Combien de clubs sont venus pour moi ? Metz a refusé. Et à un moment donné, j’ai dit : “Je ne pars pas, je reste.” Mais eux ne voulaient pas. Après, Strasbourg est venu. Plein de clubs sont venus, ont payé (sic), et Metz a refusé. Strasbourg a mis beaucoup, plus qu’eux, et ils ont accepté. Ils me forcent à partir là-bas. »

Difficile de faire la part des choses dans cette histoire remplie d’affect. Des proches de Habib Diallo ont tenté de nuancer cette version, comme le formateur messin Olivier Perrin auprès de l’AFP : « C’est maladroit, ce n’est pas trop son style, mais on ne va pas en faire des caisses. Personne n’a trahi personne, les réactions sont excessives. […] S’il n’avait pas voulu signer, il ne l’aurait pas fait. Habib est un grand garçon. » L’intéressé avait lui-même publiquement calmé le jeu. « J’ai vu le match Strasbourg-Lille, la veille de signer. Personne ne m’a vu, mais j’étais là. Si j’avais eu une hésitation, je n’aurais pas fait la route. » Et c’est surtout le président Serin qui a dû éteindre l’incendie devant la presse, le lendemain du transfert : « À deux jours de la fin du mercato, la seule proposition concrète est arrivée de Strasbourg par les agents de Habib Diallo. » Comprendre : pour rentrer dans son budget prévisionnel et avec une offre quand bien même en deçà de ses attentes, il n’avait pas d’autres choix. Une fin d’idylle somme toute banale, entre un club en besoin de liquidités et un joueur qui a une image à sauver.

Habib repetita

Depuis cinq ans, de l’eau a coulé sous le pont Saint-Symphorien. Habib Diallo a réussi son passage en Alsace, avec ses 40 pions en 100 matchs de Ligue 1 sous le maillot bleu, a disputé le Mondial 2022 au Qatar avec les Lions de la Téranga, avant de se lancer à la conquête de l’eldorado saoudien, avec au bout moins de succès. Le nouvel environnement, la pression d’être une des figures du projet avec Yannick Carrasco, Éver Banega et Romain Saïss, et un prêt au Damac FC ont rendu l’expérience moins enrichissante que prévu. Au point d’exprimer la volonté d’un retour aux sources avant une saison qui pourrait l’amener à la CAN puis à la Coupe du monde. Pas inutile quand on sait qu’il a raté le rassemblement de juin et la prestigieuse victoire en Angleterre, et qu’il n’est pas dans la liste de Pape Thiaw pour les matchs de septembre.

Reste que si lui a changé de dimension en cinq ans, Metz n’a pas bougé, coincé entre l’exigence de la Ligue 1 et les batailles de Ligue 2. De l’effectif qu’il a connu à son départ, ne reste que Boubacar Traoré, lui aussi revenu au club après un crochet à Wolverhampton, même s’il a retrouvé au centre d’entraînement de Frescaty six de ses compatriotes sénégalais. Avec un contrat de trois ans et une place de titulaire garantie, il aura l’occasion de passer la barre des 50 buts sous le maillot à la croix de Lorraine et d’intégrer le top 10 des meilleurs buteurs du club (il compte actuellement 48 unités). Il est même à cinq pions d’être le plus grand goleador messin du XXIe siècle, titre actuellement détenu par Yeni Ngbakoto. Surtout, il aura dans le viseur un troisième maintien avec le FC Metz, dans un collectif qui cherche à créer du jeu, mais qui manque cruellement de métier devant pour bonifier les offrandes d’un autre revenant, Gauthier Hein. Privé d’Idrissa Gueye parti lundi à Udine et devant composer jusque-là avec le tout jeune Brian Madjo (16 ans), Stéphane Le Mignan tient donc ce joueur d’expérience, dominant dans les airs, aimanté par le but et déjà tout pardonné par les supporters. Parce que Habib est un « grand garçon » et qu’il sait où il va.

