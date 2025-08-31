Un retour bienvenu pour le FC Metz

Enfin une bonne nouvelle pour le FC Metz !

La rumeur de son retour circulait depuis quelques jours, mais cette fois-ci c’est bel et bien officiel, Habib Diallo revient au FC Metz. Le club lorrain a annoncé sa signature pour trois saisons en amont de la rencontre face au PFC, sous réserve de compléter sa visite médicale. Parti de Strasbourg pour filer en Arabie Saoudite, à Al-Shabab, où il a planté 5 buts avant d’être prêté au Damac FC (7 buts), l’avant-centre sénégalais revient sur les terres de ses premiers exploits dans l’Hexagone, dans un club où il a inscrit 48 buts.

𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗹𝗼 est Messin 🫡 🤩 Fensch Voyages vous présente notre nouvelle recrue (s'il faut encore la présenter) 🔛 — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 31, 2025

À 30 ans et cinq ans après avoir quitté Saint-Symphorien, le buteur aura l’occasion de rentrer encore un peu plus dans le cœur des supporters messins, lui qui a participé à deux montées en Ligue 1, décrochant même un titre de meilleur buteur de Ligue 2 et un titre de deuxième division en 2019. Du haut de ses 36 sélections avec le Sénégal, il apportera une bonne dose d’expérience auprès d’un groupe très jeunes et qui devra batailler jusqu’au bout pour son maintien après un début de saison compliqué et trois défaites en autant de rencontres.

Un peu d’expérience, ça ne fait jamais de mal.

