S’abonner au mag
  • France
  • FC Metz

Un retour bienvenu pour le FC Metz

JF
Un retour bienvenu pour le FC Metz

Enfin une bonne nouvelle pour le FC Metz !

La rumeur de son retour circulait depuis quelques jours, mais cette fois-ci c’est bel et bien officiel, Habib Diallo revient au FC Metz. Le club lorrain a annoncé sa signature pour trois saisons en amont de la rencontre face au PFC, sous réserve de compléter sa visite médicale. Parti de Strasbourg pour filer en Arabie Saoudite, à Al-Shabab, où il a planté 5 buts avant d’être prêté au Damac FC (7 buts), l’avant-centre sénégalais revient sur les terres de ses premiers exploits dans l’Hexagone, dans un club où il a inscrit 48 buts.

À 30 ans et cinq ans après avoir quitté Saint-Symphorien, le buteur aura l’occasion de rentrer encore un peu plus dans le cœur des supporters messins, lui qui a participé à deux montées en Ligue 1, décrochant même un titre de meilleur buteur de Ligue 2 et un titre de deuxième division en 2019. Du haut de ses 36 sélections avec le Sénégal, il apportera une bonne dose d’expérience auprès d’un groupe très jeunes et qui devra batailler jusqu’au bout pour son maintien après un début de saison compliqué et trois défaites en autant de rencontres.

Un peu d’expérience, ça ne fait jamais de mal.

Première victoire pour le Paris FC, Monaco douche Strasbourg, Nice encore battu

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lyon-Marseille (1-0)
Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)
10
Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)
Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine