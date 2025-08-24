OL-Metz : un incendie s’est déclaré près du stade

I recup ze extincteur.

La victoire de l’Olympique lyonnais sur le FC Metz ce samedi soir au Groupama Stadium (3-0), a été marquée par un incendie déclaré en face du stade. Comme le précise la radio locale, Radio Scoop, un feu a en effet été signalé au niveau des herbes entourant le tramway de Décines, près de l’une des boutiques du club. Cet incendie serait dû à l’utilisation de fumigènes ajoute le média.

https://www.facebook.com/reel/784577117492895

La police et les pompiers sont intervenus à temps et aucun incident majeur ne s’est produit, si ce n’est une légère perturbation de la circulation routière. Ces flammes sont surtout le symbole de l’excellent début de saison de l’OL, qui enchaîne une deuxième victoire consécutive – et avec la manière – après l’avoir déjà emporté à Lens en ouverture de la saison.

Une soirée partie en fumis.

Lyon impose sa loi à Metz et vire en tête