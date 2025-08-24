S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J2
  • Lyon-Metz (3-0)

OL-Metz : un incendie s’est déclaré près du stade

AB
OL-Metz : un incendie s&rsquo;est déclaré près du stade

I recup ze extincteur.

La victoire de l’Olympique lyonnais sur le FC Metz ce samedi soir au Groupama Stadium (3-0), a été marquée par un incendie déclaré en face du stade. Comme le précise la radio locale, Radio Scoop, un feu a en effet été signalé au niveau des herbes entourant le tramway de Décines, près de l’une des boutiques du club. Cet incendie serait dû à l’utilisation de fumigènes ajoute le média.

https://www.facebook.com/reel/784577117492895

La police et les pompiers sont intervenus à temps et aucun incident majeur ne s’est produit, si ce n’est une légère perturbation de la circulation routière. Ces flammes sont surtout le symbole de l’excellent début de saison de l’OL, qui enchaîne une deuxième victoire consécutive – et avec la manière – après l’avoir déjà emporté à Lens en ouverture de la saison.

Une soirée partie en fumis.

Lyon impose sa loi à Metz et vire en tête

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

52
Revivez Marseille-Paris FC (5-2)
Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine