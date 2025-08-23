Lyon impose sa loi à Metz et vire en tête

Porté notamment par ses recrues et le talent de Malick Fofana, l’Olympique lyonnais a fait parler la logique pour dominer nettement Metz (3-0). Un large succès qui permet aux Gones de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

Olympique lyonnais 3-0 FC Metz

Buts : Fofana (25e), Tolisso (30e) et Karabec (83e)

Tout va pour le mieux à Lyon. Pour sa grande première de la saison à domicile, l’Olympique lyonnais a fait parler sa supériorité pour croquer un FC Metz encore trop tendre pour ces joutes-là. La lumière est venue du talent de Malick Fofana, d’une passe lumineuse de Tyler Morton et plus globalement d’un jeu collectif de plus en plus séduisant. Quelques semaines après être passés tout près de la catastrophe, les Gones sont provisoirement leaders de Ligue 1, comme un symbole.

Le génie de Malick Fofana fait la différence 🧞‍♂️ L’@OL mène au score sur la pelouse du Groupama Stadium ⚽️#OLFCM pic.twitter.com/PqoWNOxABi — L1+ (@ligue1plus) August 23, 2025

Cinq minutes pour tout changer

Dans la foulée de l’hommage rendu par le Groupama Stadium à Bernard Lacombe, décédé cet été, ce sont bien les Lyonnais qui mordent dans l’entame de match, mettant une grande intensité. La combinaison Fofana-Georges Mikautadze est d’ailleurs tout proche d’être à nouveau gagnante, mais Jonathan Fischer réussit une superbe claquette pour priver le Géorgien d’un but contre son ancienne équipe. Si en face les Grenats, ambitieusement disposés à quatre derrière, ne s’en laissent pas conter, ce samedi n’était pas un soir à tordre le cou à la logique. Alors, sur une percée de Pavel Šulc, Malick Fofana accélère, feinte, crochète et fait rugir une première fois Décines (1-0, 25e). Un premier coup sur la tête du promu vite suivi d’un deuxième. Avec une autre recrue dans le costume du détonateur : d’une passe dans l’intervalle merveilleuse, Morton trouve Ainsley Maitland-Niles, dont le centre est coupé victorieusement par Corentin Tolisso (2-0, 30e).

Karabec et ongles

Metz ne se décourage pas pour autant et revient des vestiaires avec l’envie de construire quelques belles actions. Malheureusement, il manque à chaque fois quelque chose dans le dernier tiers du terrain pour véritablement aller inquiéter Rémy Descamps. Après une courte interruption à la suite des chants insultants entonnés dans le Groupama Stadium, l’OL entre progressivement en gestion face à un adversaire pas vraiment en mesure de l’effrayer, à l’inverse de Lens voilà une semaine. L’un des hommes de la fin de soirée se nomme même Fischer, solide devant sa ligne sur un pétard allumé par Morton, puis à deux reprises face à Mikautadze, dont une remarquable parade au sol sur une tête bien ajustée par le n°69 rhodanien. L’enceinte lyonnaise aura pourtant bien l’opportunité de célébrer un dernier but : après une tête de Tanner Tessmann sur la barre après un coup franc, Adam Karabec suit bien et conclut parfaitement la soirée (3-0, 83e). De bon augure, à une semaine d’accueillir l’Olympique de Marseille pour un premier choc au sommet.

OL (4-2-3-1) : Descamps – Maitland-Niles, Mata (Kluivert, 85e), Niakhaté, Abner Vinícius (Tagliafico, 75e) – Tessmann, Morton – Šulc (Karabec, 75e), Tolisso (Merah, 75e), Fofana (Moreira, 85e) – Mikautadze. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Metz (4-2-3-1) : Fischer – Kouao, Sané, Gbamin, Mboula (Touré, 41e) – Traoré, Stambouli – Tsitaichvili (Sané, 62e), Hein, Abuachvili (Bokele, 62e) – Madjo (Gueye, 80e). Entraîneur : Stéphane Le Mignan.

